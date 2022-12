Ounahi: “Sono a conoscenza che mi cercano tanti club. Ma so già cosa sceglierò per il futuro”

Azzedine Ounahi, stella dell’Angers che si è messo in luce al Mondiale in Qatar, ha parlato del suo futuro: “L’Angers è stato il club che mi ha dato l’opportunità di gareggiare in Coppa del Mondo e di poter esporre e mostrare al mondo le mie qualità. Se non fossi stato un titolare all’Angers o un giocatore della Ligue 1, non avrei avuto l’opportunità di fare un Mondiale a 22 anni. Angers è un passo importante nella mia carriera”.

Sul futuro: “Oggi sappiamo tutti che ci sono club interessati. Sarà una scelta da fare, una scelta che sarà importante per la mia carriera; soprattutto, dovrò fare la scelta giusta. Non sappiamo ancora come andrà a finire. Firmerò e me ne andrò a gennaio? Firmerò, rimarrò e aiuterò il club e me ne andrò quest’estate? Non lo so ancora. Sto aspettando i giorni, le settimane a venire per fare la scelta giusta. Sono in contatto quotidiano con il Presidente. Faremo la scelta giusta per la mia carriera e per il club”.

Come raccontato poco fa, sul giocatore ci sarebbe anche il Napoli, che però potrebbe acquistarlo solo per luglio, non avendo al momento liberi slot da extracomunitario per gennaio.

Foto: twitter Marocco