L’indiscrezione: Ounahi, il Napoli stregato (per luglio). Le ultime su Adama Traoré

Azzedine Ounahi è stato uno dei grandi protagonisti del Mondiale, ha trascinato il Marocco e ha conquistato tutti. Centrocampista giovane (classe 2000, compirà 23 anni il prossimo 19 aprile) che l’Angers non potrà trattenere. Il suo presidente Said Chabane è stato molto esplicito: “Abbiamo offerte da ogni parte, Italia, Spagna, Inghilterra e Francia. Il nostro augurio è quello di trovare un accordo a gennaio, ma trattenendolo fino al termine della stagione”. Ieri, un sito autorevole come Footmercato ha messo il Napoli in pole e dobbiamo dire -dopo le dovute verifiche – che l’intenzione è proprio quello di spingere fino in fondo per provare ad anticipare la concorrenza. La valutazione non è inferiore al 25 milioni, è giusto ricordare e precisare che il Napoli potrebbe agire soltanto per luglio essendo Ounahi extracomunitario e non essendoci posti liberi. Ma la strategia è proprio quella di agire per l’estate, provando a bruciare la concorrenza proprio in queste settimane. Insomma, il gran Mondiale del ragazzo marocchino ha fatto la differenza. Al Napoli piace sempre Samardzic, mai ha seguito Ilic (la Lazio invece sì), apprezza Lukic ma fin qui nessun approfondimento. Attenzione sempre al profilo di Adama Traoré, già segnalato: il Wolverhampton gli ha offerto nuovamente il rinnovo, il contratto resta in scadenza, un paio di club turchi lo vorrebbero a gennaio. Bisogna avere prudenza, e lo ribadiamo, perché lo cose possono cambiare. Ma il Napoli è sempre molto attento alle evoluzioni e sa che Traoré è interessato a un eventuale futuro in Italia, discorso sempre valido per la prossima estate e a parametro zero.

Foto: Instagram personale