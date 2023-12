Ouédraogo: il Milan è in pole da un mese e vuole chiudere

Assan Ouédraogo e il Milan: la pole dura da un mese, era il 3 novembre quando Sportitalia attraverso un editoriale di Gianluigi Longari svelò il forte interesse rossonero per il classe 2006 dello Schalke. I copia-incolla delle ultime ore, compreso quello del solito S della notte un mese dopo, non hanno fatto che certificare la volontà rossonera di definire l’operazione. Anche l’Inter e le principale big europee hanno provato a insistito per Ouédraogo, ma il Milan è in pole da un mese e ora vuole chiudere per regalarsi un talento di grande spessore per la prossima estate.

Foto: Instagram Schalke