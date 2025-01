Ottolini (ds Genoa): “Balotelli? Troveremo una soluzione”

Marco Ottolini ds del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida tra i liguri e il Monza. Queste le sue parole: “Noi cercheremo di fare la nostra partita al di là degli interpreti che giocheranno oggi”.

Su Balotelli: “Mancano otto giorni e non si prevede che possa succedere niente. Balotelli è sceso nelle gerarchie ma ancora ha voglia di giocare. Credo che negli ultimi giorni di mercato sarà il caso di trovare una soluzione giusta per tutti. Il Genoa ora non gli sta dando minuti e quindi riteniamo che la soluzione possa essere trovare un posto dove possa giocare”.

Vi abbiamo raccontato di un interesse di Venezia e Empoli per l’attaccante e in questa ultima settimana di calciomercato può muoversi qualcosa.

Foto: sito Genoa