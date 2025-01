Esclusiva: Balotelli, sondaggi di Empoli e Venezia

Mario Balotelli può lasciare il Genoa molto presto. Ha parlato con il Trapani per un gesto di cortesia e perché il presidente Antonini è stato molto gentile con lui, ma è evidente che il suo desiderio – l’assoluta priorità – sarebbe quello di restare in Serie A. Anche e soprattutto perché, dopo aver lavorato con il Genoa, la sua condizione fisica è migliore rispetto a diverso tempo fa. E le motivazioni molto alte. Per Balotelli ci sono stati sondaggi di Empoli e Venezia che possono diventare qualcosa di più concreto nei prossimi giorni.

Foto: Instagram Genoa