Osimhen rassicura i tifosi: “Tranquilli, ci vediamo domenica”

Il Napoli è in apprensione per Victor Osimben. L’attaccante nigeriano è uscito anzitempo dalla seduta d’allenamento odierna a Castel Volturno per un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

Ci sono dubbi per il suo impiego domenica contro la Fiorentina, ma l’attaccante, sui social, ha rassicurato tutti, scrivendo su Instagram: “Cari napoletani. Ci vediamo domenica”.

Osimhen rassicura i tifosi, quindi, evidentemente il suo infortunio è di poco conto.