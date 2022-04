Napoli, si ferma Osimhen per un risentimento muscolare

Victor Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta d’allenamento odierna con il Napoli a Castel Volturno per un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

Il giocatore effettuerà alcuni esami per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Osimhen aveva saltato già la gara contro l’Atalanta per squalifica.

Questo il comunicato del Napoli: “Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta per un risentimento alla coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nigeriano sono quindi da valutare ma al momento la sua presenza in campo domenica pomeriggio è in dubbio. Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Meret ha svolto l’intera seduta in gruppo. Il portiere viaggia quindi verso la convocazione per la prossima sfida di campionato”.

Foto: Twitter Napoli