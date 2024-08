Osimhen, l’Al Ahli appostato dall’8 giugno e quelle parole di ADL

Victor Osimhen e l’Al Ahli oggi è l’unica pista plausibile. Dobbiamo metterci un minimo di prudenza per cercare di capire cosa accadrà sul mercato europeo fino a venerdì sera, ma vale quanto raccontato in anteprima da Gianluigi Longari lo scorso 8 giugno. Ovvero che gli arabi avevano mostrato un forte interesse, normale che ora stiano tornando in assenza – almeno in queste ore – di altri pretendenti per il nigeriano. Lo scorso gennaio l’agente di Kvaratskhelia aveva dichiarato che Victor nel corso di quest’estate sarebbe andato in Arabia, suscitando la violenta reazione dello stesso attaccante. Pochi mesi prima (settembre 2023) Aurelio De Laurentiis si era sfogato dicendo che “con 200 milioni gli arabi neanche un piede di Osimhen potrebbero prendere”. A conferma che la situazione si è ingarbugliata nel corso dei mesi, dopo quel mega rinnovo con super clausola. Oggi l’Ahli viaggia sui 70 milioni, ma deve raggiungere gli accordi con Osimhen che in Arabia ci andrebbe controvoglia. E nel frattempo il Napoli sta concludendo un mercato in entrata straordinario. Morale: saranno giorni caldissimi, forse anche settimane perché da quelle parti la finestra relativa ai trasferimenti sarà aperta anche dopo le scadenza in Europa dei prossimi giorni.

Foto: Instagram Napoli