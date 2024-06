L’Al Ahli metti gli occhi su Osimhen e Kimmich

L’Al Ahli ha messo gli occhi sul mercato europeo. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, il club saudita ha mostrato interesse per Victor Osimhen del Napoli . Nulla di avanzato per il momento, la volontà dell’attaccante nigeriano resta quella di proseguire in Europa. Ma non solo. Al Ahli vuole rinforzare anche il proprio centrocampo e ha messo gli occhi su Kimmich del Bayern Monaco, che sta valutando una manifestazione di interesse da parte del Barcelona.