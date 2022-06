Osimhen, gli scenari di fine aprile. Broja resta in lista, Scamacca difficile

Victor Osimhen ha parlato nelle scorse ore, prospettando scenari di mercato. L’attaccante del Napoli ha parlato di alcune offerte che possono arrivare da Inghilterra e Spagna, confermando quanto vi avevamo anticipato lo scorso aprile, ossia, che va via solo in caso di offerte importanti. Chiaramente serve una proposta da 100 milioni con i bonus o giù di lì. Le piste inglesi che avevamo accennato chiamano in causa Manchester United e Arsenal, in Spagna si può materializzare l’Atletico Madrid ma dobbiamo aspettare perché possono esserci sorprese.

I nomi degli eventuali sostituti sono quelli già fatti: Armando Broja di proprietà del Chelsea in cima alla lista. Ci sarebbe Gianluca Scamacca, al centro di un discorso con il Paris Saint-Germain a lungo seguito e apprezzato dall’Inter che, al momento, ha altre priorità. Ma la pista Scamacca-Napoli oggi resta complicata.

Foto: Twitter Napoli