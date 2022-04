Osimhen e la Premier: conferme un mese dopo. La lista del Napoli

Victor Osimhen può lasciare il Napoli a determinate condizioni. Una linea emersa già lo scorso gennaio e che abbiamo confermato un mese fa. Se arrivasse una proposta faraonica, da almeno 80 milioni più ricchi bonus, il Napoli la prenderebbe in considerazione. Abbiamo fatto i nomi di tre club: Manchester United, Arsenal (che lo aveva cercato quando era al Lille, nello stesso periodo che aveva visto il Napoli bruciare la concorrenza) e Newcastle (in azione già a gennaio, ma a quei tempi senza chance). È una situazione da seguire, in divenire, all’interno di una rivisitazione che porterà il Napoli a cambiare pelle: dopo Kvaratskhelia e Olivera, ci sono molte situazioni da chiarire, è normale che il mercato passi anche attraverso la vicenda Osimhen. Un mese fa vi avevamo segnalato un incontro per Armando Broja, l’attaccante albanese classe 2001 del Southampton di proprietà del Chelsea: piace molto, è uno dei profili di una lista che ovviamente conterrà altre indicazioni. Vi avevamo parlato a fine febbraio anche di Scamacca in orbita Napoli, con un sondaggio a sorpresa. Ma l’attaccante per il momento è perplesso, nel senso che spera sempre di andare all’Inter, sua priorità. In caso contrario, la situazione potrebbe tornare attuale e coinvolgere altri club (Napoli compreso). E comunque la vicenda Osimhen sarà uno snodo cruciale del mercato azzurro.

Foto: Twitter Napoli