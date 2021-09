Osimhen: “E’ un onore avere un allenatore come Spalletti. Molto felice delle mie prestazioni”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la doppietta a Marassi contro la Samp:

“Sono molto felice delle mie prestazioni, un po’ dispiaciuto per l’anno scorso con il Covid e l’infortunio. Ma sono contento di questo inizio, spero di ripagare la fiducia che mi ha dato Spalletti. Sono onorato di avere un allenatore come lui.

Parlo molto con i centrocampisti? Penso che sia importante comunicare e cercare di conoscere al meglio i miei compagni anche degli altri ruoli. Non solo in partita ma anche in allenamento. Capire come devo muovermi e aiutarci a vicenda”.

Foto: Twitter Napoli