Mamma che Napoli! Un altro 4-0 con doppio Osimhen, Fabian e Zielinski. Vetta solitaria a punteggio pieno

Al Marassi di Genova prosegue l’avvio di stagione super del Napoli contro la Sampdoria, azzurri che rientrano negli spogliatoi all’intervallo avanti di due reti firmate da Victor Osimhen al 10′ e da Fabian Ruiz al 39′. Ispiratissimo Lorenzo Insigne che ha fornito l’assist per entrambi i gol. Gara nel complesso equilibrata, in cui anche i doriani hanno avuto le proprie occasioni per colpire. Solo un gradissimo Ospina ha negato alla squadra di D’Aversa la gioia della rete.

Nella ripresa la musica non cambia, il Napoli ne fa altri due con la doppietta personale di Osimhen al 50′, Zielinski cala il poker, entrambi innescati da Hirving Lozano sulla destra. Grande prestazione di Anguissa, il suo innesto a centrocampo sta facendo la differenza partita dopo partita.

Annullato per offside il gol della bandiera di Candreva per i blucerchiati. Finisce 4-0 per i ragazzi di Spalletti che, autori di un’altra grande prova di forza, si riprendono il primo posto a punteggio pieno con 15 punti.

Foto: Twitter Napoli