Il retroscena: Scamacca, sondaggio Napoli (e c’è un motivo). Ma l’Inter…

È vero, il Napoli ha fatto un sondaggio per Gianluca Scamacca. E in base alle nostre ricostruzioni, sarebbe un tentativo legato a un’eventuale faraonica proposta la prossima estate per Victor Osimhen. La proposta potrebbe essere quella del Manchester United, le voci dei giorni scorsi fanno il paio con quanto aveva dichiarato il fratello diverso tempo fa quando parlò di un corteggiamento dei Red Devils, respinto al mittente perché a quei tempi c’era un altro nigeriano (Ighalo) e Osimhen non voleva entrare in competizione. L’attaccante è assolutamente al centro del progetto di Spalletti e la sua presenza potrebbe entrare in discussione soltanto se ci fosse un’offerta irresistibile, in tripla cifra, da 100 milioni in su. Ecco perché il Napoli si è voluto cautelare, informandosi con il Sassuolo e con l’entourage di Scamacca. Ma il diretto interessato ha fatto una scelta, si chiama Inter: un forte interesse che vi avevamo anticipato addirittura la scorsa estate, aggiungendo a fine gennaio che l’Inter sarebbe stata la terra promessa di Scamacca. Tutto questo malgrado un sondaggio del Milan che vi avevamo segnalato già oltre un mese fa.

FOTO: Instagram Scamacca