Oristanio (e non Satriano) nell’affare Martinez-Inter: chiusura imminente

Josep Martinez diventerà nelle prossime ore il portiere dell’Inter, non ci sono più dubbi. La valutazione complessiva del cartellino è di circa 15 milioni, ma la cosa importante è che all’interno dell’operazione ci sarà Gaetano Oristanio come svelato diversi giorni fa e non l’attaccante Satriano come era stato indicato da più parti. Erano state fatte valutazioni anche su Francesco Pio Esposito (che ha altre richieste, Cagliari compreso), ma ormai tutte le indicazioni vanno su Oristanio, reduce da un’esperienza proprio in Sardegna e che viaggia veloce verso il Genoa.

Foto: Instagram Martinez