Esclusiva: Martinez-Inter, valutazione 15 milioni. E sulla contropartita…

L’Inter ha scelto Josep Martinez per la porta, il suo trasferimento verrà perfezionato con calma. La valutazione è di circa 15 milioni, il Genoa è sceso rispetto alle richieste iniziali, molto probabilmente ci sarà una contropartita tecnica. Satriano non convince troppo, piace invece uno tra Oristanio (che il Cagliari spera ancora di trattenere) e Francesco Pio Esposito, l’attaccante 2005 rientrato dal prestito di La Spezia. L’Inter crede molto in Esposito e quindi starà attenta all’eventuale formula del trasferimento. Tenendo comunque conto che la valutazione del cartellino di Martinez sarà di 15 milioni. L’Inter ormai ha scelto, confermando quanto avevamo anticipato nei giorni scorsi: difficile arrivare a Bento, Okoye mai in lista.

Foto: Instagram Martinez