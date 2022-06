Divock Origi si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante belga, in arrivo dal Liverpool, ha ultimato la prima parte delle visite mediche alla Clinica La Madonnina, dove era arrivato stamattina verso le 10. Origi ha pranzato in clinica prima di lasciare la struttura e continuare l’iter. Il giocatore dovrà ottenere l’idoneità sportiva, possibile ufficializzazione a Casa Milan già in giornata.