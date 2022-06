Origi, cominciate le visite mediche con il Milan

Sono iniziate le visite mediche di Divock Origi attaccante in arrivo dal Liverpool, che in giornata si legherà al Milan. L’attaccante belga è arrivato alla Casa di Cura La Madonnina poco prima delle dieci di mattina per cominciare la sua prima giornata in rossonero, dopo l’arrivo in città nel tardo pomeriggio di ieri.

Origi si sottoporrà in mattinata alle visite, poi nel pomeriggio sarà in sede a Casa Milan per la firma sul contratto e l’annuncio da parte della società campione d’Italia.

Foto: sito Liverpool