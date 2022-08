Nuovo innesto per la Cremonese, neo-promossa nella massima serie del campionato nostrano. Il club, come anticipato nei giorni scorsi, accoglie Luka Lochoshvili, difensore georgiano classe ’98 in forza al Wolfsberger. Il contratto che lega il calciatore alla società è stato depositato in Lega, come mostrato anche sui canali ufficiali della Serie A.

Foto: Instagram Lochoshvili