Ora è ufficiale: Zortea dall’Atalanta in prestito al Sassuolo

Come anticipato in eslcusiva, ora c’è anche l’ufficialità, Nadir Zortea dall’Atalanta passa in prestito al Sassuolo, in prestito con diritto di riscatto.

Questa la nota del club: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: NADIR ZORTEA (classe ’99, difensore): acquisito a titolo di prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta. Il calciatore ha scelto il numero 21″.

Nadir #Zortea è un nuovo calciatore del Sassuolo ✍️ Benvenuto Nadir! 👋😁 Il comunicato ufficiale è online su https://t.co/fTLc00L1BD 🔗#ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/2yRpzB3Pt5 — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) January 31, 2023



Foto: sito Sassuolo