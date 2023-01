Esclusiva: il Sassuolo insiste con l’Atalanta per Zortea

Il Sassuolo cerca un terzino e sta insistendo per Nadir Zortea, al punto che in giornata potrebbe esserci un incontro con l’Atalanta. Trovano ulteriori conferme, dunque, le indiscrezioni di ieri di Sportitalia, nelle scorse settimana Zortea era stato trattato dalla Salernitana. Ora bisogna aspettare per capire se Atalanta e Sassuolo troveranno tutti gli accordi.

