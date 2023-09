Ora è ufficiale: Zapata al Torino

Come anticipato, c’è l’ufficialità. Duvan Zapata è un nuovo calciatore del Torino: il contratto dell’attaccante colombiano è stato depositato in Lega Serie A, come riporta il sito. Zapata lascia dunque l’Atalanta e si trasferisce in granata. Il Torino aveva anticipato sui social l’annuncio con un video con Hulk e la bandiera della Colombia circa un’ora fa.

Foto: twitter Atalanta