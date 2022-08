Harry Winks è un nuovo giocatore della Sampdoria. Confermata l’indiscrezione di qualche giorno fa che dava l’operazione ai dettagli. Dopo la firma di ieri, il contratto è stato depositato in Lega, come mostrato sul sito della Serie A. Il calciatore inglese, ormai ex Tottenham, andrà a rinforzare il centrocampo di Giampaolo.

Foto: ESPN