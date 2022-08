L’indiscrezione: Winks-Samp ai dettagli. Fagioli, ci sono due strade

La Samp ha ormai raggiunto l’accordo con il Tottenham per il prestito di Harry Winks, 26 anni. Il centrocampista sarà blucerchiato in prestito oneroso con diritto di riscatto. Winks era stato proposto alla Roma, che poi ha scelto di andare su Camara, ma non era un profilo gradito. Il particolare curioso è che si tratta della prima esperienza lontano dal Tottenham per Winks. La Samp aveva seguito anche Fagioli, ma poi ha mollato la presa. Per Fagioli, in uscita dalla Juve, ora ci sono due possibili strade: Monza (che segue anche Rovella) e Empoli, oggi la Cremonese è un po’ più fredda.

Foto: ESPN