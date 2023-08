Ora è ufficiale: Viviano nuovo portiere dell’Ascoli

Ve lo avevamo anticipato, ora è ufficiale: Emiliano Viviano è il nuovo portiere dell’Ascoli. Ecco il comunicato:

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Emiliano Viviano fino al 30 giugno 2024.

Elemento di indiscusso valore e conclamata esperienza con 499 presenze fra i professionisti, Viviano torna in Serie B dopo 14 anni dall’ultima volta, quando vestiva la maglia del Brescia, prima di spiccare il volo in Serie A.

Nasce a Fiesole il 1° dicembre 1985, percorre tutte le tappe in Nazionale dall’Under 15 alla prima squadra, il cui esordio avviene il 7 settembre 2010. E’ la Nazionale di Cesare Prandelli, che lo farà scendere in campo 6 volte: con lui in porta l’Italia colleziona 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, 3 le reti complessive subite.

In Serie B ha militato nel Cesena e nel Brescia, club quest’ultimo in cui è rimasto per quattro anni, gli ultimi in cadetteria prima di approdare in massima serie. In A esordisce col Bologna il 22 agosto 2009 nel match interno con la Fiorentina; resterà in Emilia due stagioni, prima delle esperienze col Palermo e con la Fiorentina. Nella s.s. 2013/14 fa esperienza in Premier League con l’Arsenal e l’anno dopo torna in Italia per vestire la maglia della Sampdoria in A. Coi doriani resta quattro anni (115 presenze per lui), seguono le esperienze con la Spal in A e i successivi tre anni nella massima serie turca col Fatih Karagümrük, squadra di provenienza.

L’Ascoli Calcio accoglie con grande soddisfazione l’approdo in bianconero di Emiliano Viviano, conscio che la sua grande esperienza potrà essere un valore aggiunto per tutto il team.

Foto: Sito Ascoli