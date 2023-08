Esclusiva: l’Ascoli corteggia El Kaddouri. È fatta anche per Viviano

L’Ascoli ha fatto una proposta a Omar El Kaddouri, trequartista marocchino con cittadinanza belga, svincolato classe 1990. El Kaddouri è reduce da un’esperienza con il PAOK e ha avuto un lungo passato in Italia (anche Napoli e Torino). Qualche giorno fa El Kaddouri ha detto di essere pronto anche per la Serie B, può essere un indizio a favore dell’Ascoli. Intanto, il club marchigiano ha ormai raggiunto gli accordi con Emiliano Viviano, il portiere che torna in Italia dopo un’esperienza in Turchia con il Karagumruk.

Foto: twitter personale