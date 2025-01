Ora è ufficiale: Virtus Entella, dal Trapani arriva anche Fall

Secondo innesto di serata per la Virtus Entella. Come anticipato, il club ligure che ha acquistato a titolo definitivo dal Trapani Maguette Fall, attaccante classe 1994.

Di seguito il comunicato ufficiale: “La Virtus Entella comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Trapani le prestazioni sportive dell’attaccante Maguette Fall (nato in Senegal il 24 maggio 1994). Fall nella prima parte della stagione ha realizzato 3 gol con la maglia del Trapani, mentre lo scorso anno, sempre in Serie C, è stato protagonista di 16 marcature con la Giana Erminio, che vanno ad aggiungersi alle 22 dell’anno precedente in Serie D”.

Foto: logo Entella