L’indiscrezione: Entella, in arrivo il via libera per l’attaccante Fall

Un nuovo attaccante per l’ambizioso Entella. È in arrivo il via libera del Trapani per Maguette Fall, classe 1994, destinato a lasciare la Sicilia nelle prossime ore. Dopo i contatti delle scorse settimane, adesso siamo davvero entrati nel vivo e l’Entella si prepara ad accogliere Fall.

Foto: Sito Entella