Ora è ufficiale: Verona, arriva in prestito Tomas Suslov

Lo avevamo anticipato, adesso è arrivata l’ufficialità: Tomas Suslov è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Verona.

Ad annunciare l’acquisto è la società stessa attraverso una nota diffusa sulle proprie pagine social: “Il Verona rende noto di aver acquisito – in prestito fino al 30/06/2024 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni – da FC Groningen le prestazioni sportive del centrocampista Tomas Suslov. Nato il 7 Giugno 2002 a Spišská Nová Ves, in Slovacchia, Suslov inizia la sua carriera sportiva all’età di otto anni nelle giovanili del Spišská Nová Ves per poi passare a quelle del Tatran Presov nel 2014, e approdare infine al Groningen nel 2018. Nella stagione 2019/20 Suslov esordisce come professionista in Eredivisie, il massimo campionato olandese, in un match contro il VVV-Venlo. In tre stagioni con la Prima squadra del Groningen, il centrocampista slovacco colleziona 92 presenze, quattro gol e dodici assist tra match disputati in Eredivisie e in KNVB Beker. Dal 2018 al 2020 totalizza anche 17 presenze e cinque gol con le Nazionali giovanili slovacche, dall’Under 16 all’Under 21. Il 18 Novembre 2020, Suslov fa il suo esordio con la Nazionale maggiore in una partita di Nations League contro la Repubblica Ceca. Con la Nazionale maggiore conta 20 presenze e due gol. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Tomas Suslov, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”.