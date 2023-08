Esclusiva: il Verona a sorpresa su Tomas Suslov

Il Verona è al lavoro per chiudere un colpo a sorpresa per centrocampo. Trattativa avviata e in stato avanzato per Tomas Suslov, sloveno classe 2002 in forza agli olandesi del Groningen. Stiamo parlando di un profilo molto duttile, Suslov può giocare da centrale ma anche da trequartista e all’occorrenza da esterno. Il Verona l’ha studiato in silenzio negli ultimi mesi e adesso ha deciso di uscire allo scoperto. C’è già il placet del Groningen per il prestito con diritto di riscatto.

Foto: logo Verona