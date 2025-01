Ora è ufficiale: Verna dal Catania al Trapani

Come anticipato, arriva l’ufficialità: Luca Verna lascia il Catania e passa al Trapani.

Questa la nota del club: “La società FC Trapani 1905 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Catania Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Verna. Centrocampista centrale, Verna è nato il 21 giugno 1993 a Lanciano. Cresciuto calcisticamente nella Virtus Lanciano, con la società abruzzese ha conquistato la sua promozione in serie B nel 2011/2012 proprio contro il Trapani. Nel corso della sua carriera – tra serie B e serie C – ha indossato le maglie di Chieti, Grosseto, Pisa Carpi, Cosenza e Ternana. Nella stagione 2020/2021 il trasferimento al Catanzaro con cui ha collezionato 152 presenze, 10 reti e 8 assist. Nel 2023 con la formazione calabrese ha ottenuto la promozione in serie B ( la quarta in carriera) oltre ad una Supercoppa di Serie C. Nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia del Catania collezionando 19 presenze e 1 rete. Per Verna sono più di 400 le presenze nelle competizioni professionistiche ufficiali. Il giocatore vestirà la maglia numero 14″.

Foto: logo Trapani