L’indiscrezione: Mulè, Verna e Ciuferri in chiusura a Trapani

Il Trapani è sempre più attivo sul mercato per quella che è un’autentica rivoluzione. Tre colpi in chiusura, si tratta del difensore centrale Erasmo Mulè (un ritorno) dal Pescara, del centrocampista Luca Verna dal Catania e dell’esterno offensivo Flavio Ciuferri dal Giugliano. Mancano pochi dettagli, siamo in stato molto avanzato.