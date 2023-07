Ora è ufficiale: Venuti è un nuovo giocatore del Lecce

Lorenzo Venuti è ufficialmente un nuovo giocatore del Lecce. Come vi stiamo raccontando da qualche giorno, ormai mancava solo l’ufficialità dell’arrivo dell’ormai ex Fiorentina in Salento. A darne notizia è lo stesso Lecce con il seguente comunicato: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Venuti, nell’ultima stagione all’ACF Fiorentina. L’esterno difensivo classe ’95 ha sottoscritto un accordo di due anni con opzione per quello successivo”.

Foto: sito Lecce