Esclusiva: Lecce-Venuti, c’è l’accordo. I dettagli

Lorenzo Venuti e il Lecce: c’è l’accordo. Nelle ultime sono stati definiti i dettagli per il terzino classe ’95 svincolato reduce dall’esperienza a Firenze. Per Venuti si tratta di un ritorno in Salento con il gradimento del nuovo allenatore Roberto D’Aversa. Questi i dettagli: contratto biennale con opzione per un’altra stagione. Proprio pochi minuti fa siamo arrivati alla definizione di una trattativa che consegnerà un nuovo rinforzo a D’Aversa.

Foto: Instagram Venuti