Ora è ufficiale: Vavro lascia la Lazio e firma con il Copenaghen

Denis Vavro ritorna al Copenaghen. Ora è ufficiale dopo quanto anticipato stamattina.

Il difensore lascia la Lazio, in prestito fino a giugno con diritto di riscatto fissato a 7-8 milioni.

Questo il tweet del club:

Denis Vavro returns to F.C. Copenhagen on a loan deal for the spring season, which includes an option to buy him from S.S. Lazio #fcklive https://t.co/TINMhZXCN9

— F.C. København (@FCKobenhavn) January 24, 2022