Lazio, muro per Patric e via libera per Vavro (già partito per Copenaghen)

Ieri vi abbiamo raccontato il muro della Lazio per Patric, in scadenza di contratto e d’accordo con il Valencia per questa finestra di mercato (due anni e mezzo di contratto, ma non è detto che la proposta valga a parametro zero). Ma la Lazio non ha intenzione di cederlo e non possiamo escludere che decida di rinnovargli il contratto.

Fatto sta che il club di Lotito ha liberato il difensore centrale Vavro, una delle recenti operazioni più fallimentari con 11-12 milioni spesi senza un perché. Vavro si è già imbarcato per Copenaghen, torna nel suo vecchio club in prestito con diritto di riscatto. Tra Muriqi e Vavro, soltanto per loro due, la Lazio ha investito una trentina di milioni a vuoto: bisognerebbe dirlo a Tare che insulta i giornalisti in diretta. Vavro in qualche modo sarà sostituto, il difensore che piace a Sarri è Casale che il Verona vorrebbe non cedere a gennaio, ma la Lazio è da settimane sul centrale che piace anche a Milan e Napoli. Nel frattempo l’uscita di Vavro potrebbe permettere di tesserare Kamenovic, non una priorità.

Foto: Twitter Lazio