Ora è ufficiale: Valentini è un nuovo giocatore della Fiorentina

Arrivato in Italia nelle scorse ore e già allenatosi con i suoi nuovi compagni di squadra, Nicolas Valentini è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. L’inserimento del club sul giocatore in scadenza col Boca Juniors era già stato effettuato la scorsa estate, come ampiamente anticipato.

Il comunicato: “Fiorentina comunica che il calciatore Nicolás Valentini è, da oggi, ufficialmente un calciatore viola ha firmato un contratto fino al 2029. Valentini, nato il 6 Aprile del 2001, nelle ultime stagioni ha indossato la maglia del Boca Juniors. Il neo calciatore gigliato vanta inoltre 8 presenze con la maglia della Nazionale Argentina Under 23. Nicolàs Valentini ha scelto la maglia numero 14″.

Foto: Instagram Fiorentina