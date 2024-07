Esclusiva: Fiorentina, forte inserimento per Valentini

La Fiorentina si è inserita a sorpresa nella corsa a Nicolas Valentini, difensore argentino con passaporto italiano in scadenza con il Boca. Uno scatto che può essere giusto per il ventitreenne centrale che ha voglia di fare un’esperienza in Italia. Ricordiamo che per Valentini ci sono stati sondaggi approfonditi della Roma, che non l’ha ancora chiuso, e dell’Udinese. La Fiorentina è uscita allo scoperto e sta lavorando per anticipare la concorrenza.

Foto: Instagram Nicolas Valentini