Ora è ufficiale: Touré all’Udinese

Come anticipato, è’ ufficiale l’arrivo all’Udinese di Isaak Touré. Ecco la nota del club bianconero: “Forza fisica, talento e una stazza fuori dal comune: sono queste le skills del nuovo difensore bianconero Isaak Touré. Il francese arriva dal Lorient FC con formula del prestito fino al 30 giugno 2025. Ben 206 cm di altezza a fronte di buone tecnica e rapidità fanno di Touré un rinforzo di sicura prospettiva e, al tempo stesso, di immediata efficacia per la difesa bianconera considerando l’ottima esperienza maturata in Ligue 1 a dispetto dei soli 21 anni.

Isaak nasce a Gonesse (Francia) il 28 marzo 2003, cresce nel settore giovanile del Le Havre con cui debutta in Ligue 2 nella stagione 2020/2021.

Quella seguente è per lui la stagione del salto di qualità, gioca, a cavallo tra i 18 e i 19 anni, ben 17 partita con il Le Havre e fa vedere tutto il suo talento tanto da essere prelevato dall’Olympique Marsiglia.

Nell’estate 2022 si trasferisce al Velodrome e raccoglie 5 presenze prima di spostarsi, a gennaio 2023, all’Auxerre con cui gioca, oltre ad una gara di Coupe de France, ben 19 partite in Ligue 1 segnando anche un gol.

A fine stagione viene acquistato dal Lorient con cui gioca 24 partite nella stagione 23/24 in campionato condite da un gol.

Ha compiuto tutta la trafila delle nazionali giovanili francesi, esordendo con l’under 21 e l’under 20, giocando 6 gare con l’under 17 ed 11 con due reti realizzate con l’under 19. Benvenuto Isaak!”.

