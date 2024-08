Udinese, avanza Touré per la difesa

Dopo l’addio di Nehuen Perez in direzione Porto, l’Udinese è alla ricerca di un difensore. E’ definitivamente saltato lo scambio con il Cagliari riguardanti il portiere Marco Silvestri e il difensore Mateusz Wieteska. Il club del presidente Giulini non era convinto dell’operazione e alla fine l’operazione è saltata. Per sostituire Nehuen Perez, la società friulana ha deciso di virare con decisione su Isaak Touré, difensore classe 2003 del Lorient.

Foto: twitter Udinese