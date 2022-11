Ora è ufficiale: Struna è un nuovo calciatore del Perugia

E’ arrivato finalmente l’accordo, come già detto nei giorni scorsi, per fare arrivare in Umbria Aljaz Struna, difensore sloveno di 32 anni. Una vecchia conoscenza di Castori che lo aveva avuto a Carpi e che lo aveva chiesto. Ecco il comunicato ufficiale del Perugia.

“AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Aljaz Struna. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con diritto di opzione per un’ulteriore stagione. Sloveno, 32 anni, ha vestito le maglie di Varese, Palermo e Carpi ottenendo con queste ultime due squadre altrettanti promozioni in Serie A. Nel 2018 viene ingaggiato dallo Houston Dynamo in Major League Soccer e nel 2021 passa al CF Montreal in Canada. In nazionale, dopo la trafila nelle Under minori, esordisce nel 2016 e vanta 21 presenze e 1 rete. Benvenuto in biancorosso!

Foto: Sito Perugia