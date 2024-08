Ora è ufficiale: Strizzolo al Cosenza

Come anticipato, c’è l’ufficialità. Luca Strizzolo è un nuovo giocatore del Cosenza.

Questa la nota: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Strizzolo, proveniente dal Modena, squadra con la quale ha segnato 11 reti in 43 presenze. Nato a Udine il 29 aprile 1992, Strizzolo, che arriva in rossoblù a titolo temporaneo, con accordo fino al 30 giugno 2025 e diritto di riscatto, è un attaccante centrale dotato di un fisico imponente e fiuto del gol. Cresciuto nel settore giovanile del Pordenone, in carriera ha indossato anche le maglie di Novara, Pisa, Pordenone, Cittadella, Perugia e Cremonese dove, nell’anno della promozione in Serie A, ha collezionato 38 presenze, 8 gol e 3 assist. Ha esordito in Serie B nel 2016/17, in cadetteria è sceso in campo 221 volte siglando 50 reti. Cinque le reti siglate da avversario nelle cinque apparizioni al “Marulla”. Da oggi Strizzolo è un calciatore del Cosenza”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cosenza Calcio (@cosenza_official)

Foto: Instagram Cosenza