Esclusiva: Strizzolo – Cosenza, trattativa in chiusura

Siamo ormai arrivati alle battute finali della trattativa che porterà Luca Strizzolo a diventare un nuovo giocatore del Cosenza. Il centravanti arriverà dal Modena, squadra con la quale ha collezionato 26 presenze, per un totale di 968 minuti. É stato scelto nell’11 iniziale in 9 presenze su 38 giornate ed è stato utilizzato soprattutto come subentrato, in 17 occasioni. A gennaio 2023 il Modena ha acquistato in prestito Strizzolo, al tempo giocatore della Cremonese, squadra per cui ha collezionato in totale 62 presenze in campionato, realizzando 13 gol e fornendo cinque assist. Ha siglato il suo trasferimento definitivo come giocatore del Modena a luglio 2023.

Foto: Logo Cosenza