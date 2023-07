Ve lo avevamo anticipato ieri sera, ora è ufficiale: la punta Davide Stabile in prestito dall’Atalanta al Giugliano. L’annuncio del club: “Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver trovato un accordo a titolo temporaneo per la stagione sportiva 2023/2024 con Atalanta Bergamasca Calcio, per il diritto delle prestazioni sportive del calciatore, attaccante classe 2004, Davide Stabile”.

