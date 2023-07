Il Giugliano ha chiuso una operazione con l’Atalanta. E’ fatta per l’arrivo di Davide Stabile, attaccante classe 2004 di proprietà della Dea, impegnato con la Primavera nell’ultima stagione. L’operazione in prestito è stata ormai definita. Mancano solo gli ultimi dettagli e poi Stabile potrà vivere una stagione in Serie C.

Foto: logo Giugliano