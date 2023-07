Ora è ufficiale: Sgarbi all’Avellino in prestito dal Napoli

Tutto confermato, ora è ufficiale, ve lo avevamo anticipato venerdì: Lorenzo Sgarbi è dell’Avellino, arriva in prestito dal Napoli. Il comunicato della società biancoverde: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla SSC Napoli, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Sgarbi. Nato a Bolzano il 24 marzo 2001 l’attaccante è cresciuto tra le giovanili di SudTirol e Napoli. In carriera ha indossato le maglie di Legnago Salus, Renate e Pro Sesto. Tra i professionisti ha collezionato 73 presenze, divise tra serie C, Coppa Italia, Coppa di C e playoff e playout di serie C. Benvenuto in Irpinia Lorenzo!”.

Foto: Sito Avellino