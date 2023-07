L’indiscrezione: Avellino, via libera del Napoli per l’attaccante Sgarbi

Lorenzo Sgarbi sarà un nuovo attaccante dell’Avellino. Pochi minuti fa è arrivato il via libera del Napoli per la punta centrale classe 1999 che, dopo l‘esperienza con la Pro Sesto e la precedente parentesi a Renate prima prolungherà con il club azzurro e poi si trasferirà in prestito alla corte di Massimo Rastelli.

Foto: Twitter Avellino