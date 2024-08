Ora è ufficiale: Saelemakers dal Milan in prestito alla Roma

Scambio concluso, come anticipato, dopo l’ufficialità di Tammy Abraham dalla Roma in prestito al Milan, percorso inverso per Alexis Saelemaekers che si trasferisce in capitale.

Questa la nota: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo temporaneo di Alexis Saelemaekers. Classe 1999, l’esterno arriva dal Milan, squadra in cui ha vinto la Serie A 2021-22. Oltre che nel club rossonero, ha militato anche con l’Anderlecht e il Bologna. In giallorosso vestirà la maglia numero 56, sarà il quarto calciatore belga nella storia del Club. Benvenuto a Roma, Alexis!”.

Foto: twitter Roma