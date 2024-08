Abraham-Saelemaekers in chiusura. E sul balletto Danso-Djaló-Koné…

Abraham ha saltato l’allenamento di oggi con la Roma, è evidente che non veda l’ora di raggiungere il Milan. Gli ultimi dettagli stanno per essere sistemati, in cambio la Roma avrà Saelemaekers per uno scambio di prestiti. Siamo entrati in un vicolo circo per qualche ora forse perché il Milan temeva che la Roma con quel conguaglio potesse finanziare un altro colpo. Infatti, l’operazione è stata rivisitata. Evidentemente collegato Manu Koné, centrocampista del Borussia Monchengladbach valutato circa 15 milioni e che può essere preso da chi ha il posto in lista. Al Milan piace, come ribadito dallo stesso Ibrahimovic, ma Bennacer è ancora lì. La Roma può invece cedere Bove e avrebbe il tesoretto (comprendendo il conguaglio dello scambio con il Milan) per andare all’assalto di Koné. A maggior ragione dopo il naufragio dell’operazione Danso che ha portato, come anticipato con un tweet delle 00,08, a virare su Djaló in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus. Sulla strategia della Roma ci sarebbe molto da dire, ora almeno dovrebbero garantire Koné a De Rossi. Vedremo.

Foto: Instagram Roma