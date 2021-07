Ora è ufficiale: Rui Patricio nuovo portiere della Roma

Come avevamo anticipato, ora c’è anche l’ufficialità: Rui Patricio difenderà la porta della Roma. “Benvenuto alla Roma, Rui Patricio”, il tweet dei giallorossi. Ecco il comunicato ufficiale:

“L’As Roma è lieta di annunciare l’ingaggio del portiere portoghese Rui Patricio.

Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo, dal Wolverhampton Wanderers, i diritti alle prestazioni sportive del Calciatore, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 11,5 milioni di euro.

L’accordo prevede altresì il riconoscimento di bonus variabili, condizionati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi del club e alle prestazioni sportive del Calciatore, con il quale è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024”.

Welcome to #ASRoma, Rui Patricio! 🧤🇵🇹

We are proud to continue supporting international charities as they strive to raise awareness about missing children around the world.

By working together, we can all improve the chances of kids being reunited safely with loved ones. ❤️ pic.twitter.com/k7OM17Ls65

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 13, 2021